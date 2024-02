Raul Puusepp: laseme end Läti eeskujust nakatada

Läti otsus leevendada välistöötajatele seatud reegleid näitab eeskuju ka Eestile, kirjutab ettevõtja, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Raul Puusepp.

Meie karmid välistöötajate piirangud on oma aja ära elanud ja vajavad samuti hädasti muutmist. See on tähtis lisaks juba siin tegutsevate ettevõtete arengu tagamisele ka välisinvestorite meelitamiseks. Nad uurivad esimeste asjade seas, kas on piisavalt vajalike oskustega töötajaid, kes plaanid ellu viiks ja investeeringut õigustaks, või mitte? Välisinvesteeringuid vajab väike ja avatud majandus aga nagu õhku.

Seni on iseäranis tööturu probleemid meie rahvusvahelist konkurentsivõimet räsinud. Siinne tööturg on väike ja demograafiliste trendide tõttu ka kahanev, välistöötajate palkamise reeglid arenenud maailma ühed karmimad ning vajalike oskustega töötajate puuduse tõttu kiirelt kallinenud tööjõukulu kahandab majandusruumi konkurentsivõimet. See on teinud võimalikuks paradoksi, et majandus on kaks aastat küll langenud, kuid palgad on jätkanud kiiret kasvu.