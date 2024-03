Võimas tööriist, mis kuulutab aktsiate ostu- ja müügikohti

Nii investeerimise kui kauplemise edu peitub selles, et aktsiaid tuleks osta võimalikult odavalt ja müüa võimalikult kallilt. Lihtsalt kõlav idee, mille elluviimine on aga üsna keeruline. Abiks tulevad libisevad keskmised.

Nii investeerimise kui kauplemise edu peitub selles, et aktsiaid tuleks osta võimalikult odavalt ja müüa võimalikult kallilt. Lihtsalt kõlav idee, mille elluviimine on aga üsna keeruline. Abiks tulevad libisevad keskmised.