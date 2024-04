Margit Karina-Tarassova: kujutage ette tipptasemel tervisekeskust… keset sood

Foto: Erakogu

Tervist ei saa osta, küll aga terviseteenuseid. Eesti on mitmekülgse terviseturismi arendamiseks üha haruldasemalt õige koht, kirjutab Margit Karina-Tarassova arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Millega võiks Eesti tulevikus silma paista nii, et säilitaksime oma algupära, oma puhta Eestimaa? Et hundid oleks söönud ja lambad terved?

Raha pole maailmas otsa saanud, rahavood tuleks siia meelitada. Mis siis on Eestis sellist, mida teistel ei ole?

Mets veel on. Sood, rabad, võsastikud on. On tipptasemel infotehnoloogia.

Meditsiin ja selle areng on olnud prioriteet ning tulemused on rõõmustavad. Meil on maailmatasemel tervishoiuasutused ja meditsiinihariduse õppebaas, suurimad neist Tartu Ülikooli kliinikum ja Põhja-Eesti regionaalhaigla.

Ligitõmbav ürgsus

Maailmas sagenevad vaimse tervise probleemid ja terviseprobleemid üldse. Kaasaegne täppistehnoloogiaga ülekülvatud maailm küll kergendab inimese füüsilist tööd, aga stress kasvab. Depressioon, ärevushäired ja sõltuvusprobleemid ei kao kuskile, vaid kahjuks suurenevad katastroofilise kiirusega ka laste ja noorte hulgas. Maailmas kasvab ka autistlike inimeste arv.

Panustada tuleks terviseteenuste ja meditsiiniturismi arengusse, investeerida inimeste tervisesse. Luua kaasaegsed kombineeritud tervise- ja puhkekeskused ja teha need rahvusvahelise koostööga vajajatele ja soovijatele üle maailma kättesaadavaks.

Kõrge teadus- ja tehnoloogilise potentsiaali võiks ühendada ürgse allesolevaga. Tänapäeva ja tuleviku inimene vajab üha rohkem erinevat tüüpi turvalist puhkusevõimalust koos terviseteenustega.

Kujutage ette keset sood asuvat tipptasemel kaasaegset tervisekeskust. Ülimalt puhtaks klanitud korterid suurlinnade tornelamutes on head, aga sidet maa ja loodusega ei saa mitte keegi eitada. Naudid vaikselt päikesetõusu, rahu ja vaikust. See unustusehõlma vajuv ürgsus tõmbab ligi ning on linnarahvale jälle midagi uut.

Urbaniseerunud ja ülerahvastatud maailmas jääb niisugusi kohti üha vähemaks, ent Eesti on just selline paik. Loome inimestele võimaluse suhelda stressi maandamiseks ürgse loodusega, aga nii, et kohe klaasukse taga on harjumuspärased viimase tehnoloogiaga varustatud mugavused: spaa, konverentsisaalid, kauplused, kino, teater, spordiväljakud, kasiinod ja muu suurlinnadele omane. Olgu seal ka väike lennuväli eralennukite vastuvõtmiseks.

Probleemne on meie võrdlemisi jahe kliima – klient nõuab võimalikult rohkelt päikest ja sooja ilma. Ka selle võib lahendada kaasaegse arhitektuuriga spaaehitiste abil. Pealegi: talvemõnud on samuti hinnatud.

Kliendi valik

Meditsiiniturismi teenused võivad olla väga mitmekülgsed ja kliendil peaks olema lai valik. Rehabilitatsiooniteenused, taastusravi, psühholoogiline nõustamine, sõltuvusravi, hambaravi, loodusravi, alternatiivravi jne. Ühtlasi peaks olema lai spekter personaalseid pakkumisi, mis koostatakse kliendi soovi järgi. Lubame tal ise valida.

Muidugi nõuab sellise suure konkurentsivõimelise globaalse terviseturismi turu ja võrgu loomine hiigelsuuri investeeringuid ja tihedat rahvusvahelist koostööd, et tuua siia miljonilinnade elanikud, kuid selline väljakutse vaatab tulevikku. Tervist ei saa osta, küll aga terviseteenuseid. Ja kliendid on valmis selle eest hästi maksma.