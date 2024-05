Ekspert: ka metsatööstus ootab keskpankurite sõnumeid

Võib arvata, et puidu hind mõnevõrra veel kerkib, kuna linnurahu piirab kevadel raietegevusi. Foto: Andras Kralla

Kui baasintressid langevad, on lootust, et puidusektoris terendavad jällegi suuremad mahud ja paremad käibed, kirjutab KPMG metsasektori vandeaudiitor Siim Külasepp Äripäeva Infopanga metsatööstuse kvartaliraportile antud kommentaaris.

Terve eelmise aasta kestnud käibe langus metsavarujatel jätkus koondmahus ka 2024. aasta esimeses kvartalis. Üleüldine majanduse jahtumine on selgelt mõjutanud puidu hinda. Koroona ajal sööstis puidu hind püstloodis üles, aga sama kiiresti tuli see pärast hinnarallit ka alla.

Teisalt oli 2024. aasta esimeses kvartalis näha teatud stabiliseerumise märke või mõnes sortimendis isegi hinnakasvu. Kuid vähene nõudlus on selgelt mahtu vähendanud ning kogu metsavarumise sektori käive on endiselt languses.

Puidutarbijaid on kõrgete intressimäärade ja madala kindlustunde tõttu ettevaatlikud, mistõttu on puidutööstus toodangumahtu vähendanud, kuna toodete nõudlus on tagasihoidlik.