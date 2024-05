“Kui enamik riike on vilepuhuja kaitse seaduse kehtestanud nii, et selle alusel on võimalik saada kaitse kõigist tööalastest rikkumistest teavitamise korral, siis Eestis mindi osa erakondade vastuseisu tõttu seda teed, et kaitse tagatakse vaid väga spetsiifiliste Euroopa Liidu õiguse rikkumistest teavitamiste korral,” kirjutavad Karin Madisson ja Karl Oskar Pungas advokaadibüroost Sorainen. Foto: Erakogu