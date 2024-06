Katrin Bats: kestlikkuse seksikas mõju jõuab kohale. Neile, kes on terasemad

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. Foto: Erakogu

Kui ettevõte näeb kestlikkuses uusi võimalusi, seab endale selged eesmärgid ja mõõdab nende suunas liikumist, tuleb ka tulemus, kirjutab Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats.

Kas tundub usutav, et kestlik raamatupidamine võiks peagi saada argireaalsuseks harjumuspäraste majandusnäitajate raporteerimise kõrval? Ehkki inimesele on loomuomane muutustele esiotsa vastu seista, saabub siiski leppimine, kui mõistame, milleks üks või teine muutus hea on.