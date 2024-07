Tagasi 09.07.24, 06:00 Robert Reisman: puidutööstus saab uue hoobi, ainult et suurt keegi ei tea seda Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määrus ehk EUDR on elukauge ja tõstab hüppeliselt puidusektori halduskoormust, kuid väga paljud ettevõtted isegi ei tea, et see on tulemas. Kliimaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peavad võtma senisest märksa nähtavama rolli, kirjutab 16 aastat Eesti puidutööstuses töötanud Robert Reisman.

EUDR näeb ette, et tulevikus ei tohiks metsaraadamise tulemusel loodud tooted enam Euroopa Liidu turule jõuda, selgitab Robert Reisman. Foto on illustreeriv.

Foto: Julia-Maria Linna

Eesti majandusel ei lähe hästi, see on juba üheksandat kvartalit languses. Samuti ei lähe hästi riigirahandusel – eelarve käriseb igast otsast ning seni on seda püütud lappida maksutõusudega.

Kesine keskkond rõhub Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ning suisa võimet ellu jääda. Paraku tabab Eesti töötlevat tööstust peagi veel üks hoop, kuid väga paljud ettevõtted isegi ei tea, et see on tulemas.

Selleks hoobiks on EUDR.

Mis on EUDR?

Läheme esmalt ajas natuke tagasi.

29. juunil 2023 jõustus Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määrus ehk EUDR. Metsade raadamine eelkõige põllumaade rajamiseks on globaalne mure ning Euroopa Liidu tarbimisharjumused panustavad probleemi süvenemisse.

Selle nähtuse ohjamiseks võetigi vastu määrus, mis näeb ette, et tulevikus ei tohiks metsaraadamise tulemusel loodud tooted – peamiselt puittooted, kuid ka terve rida põllumajandussaadusi – enam Euroopa Liidu turule jõuda. Samuti ei tohiks taolised tooted jõuda siit globaalsetele turgudele.

Eurostruktuurides jõuti arusaamale, et parim viis selle tagamiseks on teha kogu tarneahela kohta käiv info lõppkliendile kättesaadavaks ja kontrollitavaks. Määruse täitmiseks peavad tootjad panema edaspidi müüdud toodetele kaasa terve hulga infot, mis hõlmab geokoordinaatide täpsusega teavet puidu päritolu kohta, riskihinnangut ning tegevuskava riskide maandamiseks. See info peab liikuma läbi kogu tootmisahela ning vahepealsetes tootmisetappides tuleb seda jooksvalt ajakohastada.

