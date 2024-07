Lugupeetud haridusminister. Juhtusin kuulama teie Äripäeva raadio 11. juuli hommikuprogrammis antud intervjuud , kus vastasite riigi rahandusega seotud küsimustele. Minu kõrvu jäi fraas, kus ütlesite, et suurperetoetused tuleks üle vaadata – Eesti riik pole nii rikas, et saaks maksta lausalisi toetuseid ja need peaksid olema toimetulekupõhised. Lisasite ka kajakallaseliku fraasi: „Ka mina saan suure pere toetust, kuigi ma seda ei vaja.“