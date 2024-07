Tagasi 23.07.24, 13:53 Raul Eamets: koalitsioon, mis probleemi me lahendame? Me ei saa ennast jõukaks maksustada, eriti olukorras, kus majanduskasv pole veel õiget hoogu sisse saanud, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Eamets värsket koalitsioonilepingut kommenteerides.

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.

Foto: Erakogu

On juba vana tõdemus, et Eesti riigi kõige olulisem juriidiline dokument ei ole mitte põhiseadus, vaid koalitsioonikokkulepe. See, mis on kirjas koalitsioonileppes, see juhtub, mida seal kirjas ei ole, seda ka ei tehta.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun