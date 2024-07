Tagasi 22.07.24, 16:47 Ettevõtjad: koalitsioonilepe ei tõota head Koalitsoonilepe ei tõota head, rääkisid Äripäevale ettevõtjad, kes muretsevad siinsete firmade konkurentsivõime ning ettevõtete tulumaksu pärast.

Suurettevõtja Jüri Käo näeb, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime saab lüüa.

Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Jüri Käo hinnangul peegeldavad värskesse koalitsioonilepingusse kirja läinud maksumuudatused riigi rahanduse seisu. „See on hinnang valitsuste viimase kümne aasta tegevusele. Poliitikute valed pikaaegsed kulutamisotsused on jõudnud finišisse,“ leidis Käo. Riik tahab rahandust korda teha, mis on Käo sõnul positiivne, aga koalitsioonileping ei ennusta ettevõtjatele siiski midagi head.

