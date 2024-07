Tagasi 26.07.24, 12:30 Emöke Sogenbits: loodan, et tööstusminister ka tegelikult kuulab ettevõtjaid Loodan, et majandus- ja tööstusminister ka tegelikult kuulab ettevõtjate muresid ja mõtleb kaasa, kuidas aidata, kirjutab Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits uut koalitsioonilepet kommenteerides.

Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits. Foto: Joanna Jõhvikas

Reformierakond väidab, et neil on valimisjärgne rahva mandaat. Küsimus on selles, kas neil on mandaat valimiseelseteks lubadusteks või selleks, millega praegu tegeletakse.

