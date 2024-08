Kasvukonto on mõeldud väikeste summade kaupa pikaajaliselt investeerimiseks. Need inimesed, kel on lapse nimele investeerida kümneid või sadu tuhandeid aastas, ei tee seda üldiselt kasvukontol, sest selleks on otstarbekamaid teenuseid, kirjutab LHV investorkogukonna juht Nelli Janson vastulauses Äripäeva artiklile.