Tagasi 15.08.24, 15:50 Mööblitootja hoiatab: kütusemaksud löövad eksporti Et ettevõtted investeeriksid või tuleks uusi investeeringuid välismaalt, on vaja stabiilset ja ennustatavat keskkonda, kus ettevõtted saavad toimetada, kirjutab Bellus Furniture’i juht Rolf Relander.

Haljala mööblitööstuse Bellus Furniture juht Rolf Relander. Foto: Andras Kralla

Maksekeskkonna stabiilsus. Selleks, et investeeringud Eestisse tuleksid, on vajalik, et regulatiivne ja maksusüsteem oleks pikaajaliselt stabiilne. Ettevõtte tulumaksu puudumine on üks konkurentsieelis. Eestile ei tule kasuks, et pidevalt on laual selle muutmine. Investeerijad vajavad kindlustunnet, et nende investeeringute tingimused ei muutu iga valitsuse vahetudes.

