Tagasi 15.08.24, 14:12 Sirje Potisepp: Eesti toidutööstuse kasv saab tulla vaid Aasia ja Ameerika toidulaualt Lühemas perspektiivis ei näe ma ühtegi positiivset arengut, mis aitaks toidusektoril majanduskasvu ergutada, kirjutab Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Eestis on tootmine kallis ning maksutõusud teevad selle veel kallimaks. Lisaks on toidutööstus üks energiamahukamaid sektoreid ja Eesti energiahinnad on naabritest oluliselt kõrgemad,” kirjutab toiduliidu juht Sirje Potisepp. Foto: Raul Mee

Eesti toidutööstused toodavad praegu koduturule umbes 65% oma kogutoodangust. Olukorras, kus toiduainete hinnad on viimase 10 aastaga Euroopas kõige kiiremini kasvanud, kuid tarbijate ostujõud on pigem riikide nimistu tagareas, ei saa loota, et sektori kasv võiks uute maksude tingimuses tulla koduturult.

