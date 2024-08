Tagasi 14.08.24, 06:00 Raivo Hein: minu ennekuulmatu ettepanek – elada äririskist ja loovusest Kujutagem ette, et me kuulutaksime kogu Eesti suurimaks eksperimendiks: „Eesti – rahvusvaheline riskivaba katsepolügoon“. Las maailm investeerib siia oma hullumeelsed ideed, mida mujal ei julgeta proovida, kirjutab ettevõtja ja investor Raivo Hein vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Kujutagem ette, et Eesti on see koht, kus Marsi koloonia simulaatorid püsti pannakse või kus saame esimesena proovida, kas inimesed saavad kuuvalguses fotosünteesida. Või siis – miks mitte – kuulutada Saaremaa maailma esimeseks iseharivate AI-de valduseks, kus robootika ja tehisintellekt kohtuvad suitsusaunade ja külmlainetega,” kirjutab Raivo Hein. Foto: Liis Treimann

Majanduslangusest välja saamiseks on meil tõesti vaja veidi rohkem kütet ahju panna ja hakata asju teisiti vaatama. Aga mis on siis see, mis Eesti majanduse uuesti käima tõmbaks? No vaatame kõigepealt, millised on meie tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused.

Tugevused: Eesti väike ja paindlik majandus, mis suudab kiirelt kohaneda. Meie IT-sektor on tugev, start-up-kultuur on maailmakuulus ja meil on palju loovust. Need on eelised, mida peaksime rohkem ära kasutama, näiteks edendades tehnoloogiasektorit ja investeerides haridusse, mis toetab innovatsiooni.

Nõrkused: Meil on väike rahvaarv, mis tähendab, et tööjõupuudus on reaalne probleem. Samuti kipub meie bürokraatia vahel asju pidurdama, mis tõstab ettevõtluskulusid ja muudab meie ettevõtted vähem konkurentsivõimeliseks. Meie poliitikud on enam-vähem kõik populistid.

Ohud: Kui me jätkame nagu seni, siis võime leida end olukorras, kus meie tööjõud on ülekoormatud ja noored lahkuvad riigist. Samuti on rahvusvahelised majanduskriisid alati ohuks, eriti kui meie majandus on nii avatud ja sõltuv ekspordist.

Äripäev küsis arvamusliidritelt: mis tõmbaks majanduse lõpuks ometi uuesti käima? Loe ka juhtkirja „Uuu, on aeg mõttetardumusest ärgata!“

