Tagasi 15.08.24, 06:00 Mario Kadastik: pidev hädakella tagumine kahjustab juba ise majandust Kuigi mitmed majandusnäitajad meil ja sihtturgudel näitavad paranemise märke, räägivad eri arvamusliidrid ikka, kui halvasti kõik on. Paljudes sektorites tegelikult pole suurt kriisi ega langust, kirjutab riigikogu liige Mario Kadastik (Reformierakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Riigikogu liige Mario Kadastik. Foto: Andras Kralla

Eesti majandus on vaikselt näidanud juba indikatsioone, et hakkab oma suurimast nõrkusest üle saama. Ma arvan, et hetkel ongi vaja peamiselt selgust ja stabiilsust.

Pidevalt muutuv maksukeskkond, selgusetus kauplemispartnerite juures ja üldine sõjafoon on kindlasti asjad, mis on majandust pärssinud. Kui saame nüüd selgelt paika, et mis on riigi plaanid ja roll järgmiseks kolmeks aastaks ning on ka selgelt näha, et selle tegevuse käigus peaks oluliselt paranema ka julgeoleku olukord, siis peaks see stabiliseerima ka ettevõtete julgust regioonis investeeringuid teha.

Äripäev küsis arvamusliidritelt: mis tõmbaks majanduse lõpuks ometi uuesti käima? Loe ka juhtkirja „Uuu, on aeg mõttetardumusest ärgata!“ Hea lugeja, saada ka sina oma ettepanek!

Samuti loodetavasti hakkab eksportiva tööstuse jaoks sihtturgude nõrkus läbi saama ning kasvavad ka ekspordimahud, mis reaalselt toovad Eesti majandusse lisavahendeid.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun