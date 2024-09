Tagasi 13.09.24, 14:00 Bigbanki juht: maksudebatis ei vali me katku ja koolera vahel Lükates maksuküüru kaotamise edasi, väheneb riigieelarve puudujääk oluliselt suuremas summas kui ükskõik millisel arutusel oleval viisil ettevõtete lisamaksustamisest, kirjutab Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts. Foto: Andras Kralla

Nii Eesti inimestele kui ettevõtjatele on jäetud ekslik mulje, et ettevõtete lisamaksustamise küsimuses on meil valida ainult katku, koolera ja tüüfuse vahel. Igal pool mujal peale poliitikute peade ei ole see tegelikult nii.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun