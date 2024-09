Tagasi 19.09.24, 14:38 Tunnustatud väikeettevõtja: miks ma lahkusin Reformierakonnast Isiklikul tasandil ei jätnud viimaste aastate otsuste jada mulle muud valikut kui Reformierakonnast välja astuda, viimane piisk karikas oli kasumimaksuga lõppenud maksufestival, kirjutab Michelini tunnustusega Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol.

Lahepere Villa perenaine Helen Vihtol. Foto: Äripäev

Olen olnud Reformierakonna valija algusest peale, liige ka juba üsna pikka aega, aga see pole enam see erakond, kelle poolt ka viimati enda hääle andsin. Olen alati pigem valinud maailmavaadet, põhimõtteid, kuid tänaseks on Eesti ettevõtluskeskkond nii ettevõtjavaenulikuks muutunud, et muud valikut nagu ei olnudki. Puudub igasugune pikem eesmärk, plaan, kuhu ja milliseks meie riik peaks arenema. On selge, et ainult sõjahirm ja halbade varasemate otsuste täitmine ei saa olla edasiviivaks jõuks. Täpsustan, et saan rääkida ainult enda, külalislahkuse sektori väikeettevõtja suunalt lähtudes.

