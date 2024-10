Tagasi 29.10.24, 12:31 Raimo Seero: kuidas vananenud tarkvara ettevõtet ohustab Eesti ettevõtetes on teadlikkus vananenud tarkvaraga tekkivatest ohtudest tegelikult olemas, kuid neid kasutatakse sellegipoolest, kirjutab IT-firma Uptime tehnoloogiajuht Raimo Seero.

“Praktikas näeme just suurte ettevõtete puhul, et IT-osakond lööb legacy tarkvara osas pidevalt häirekella, aga juhtkond ei oska endale riske teadvustada või keskendub vaid ärilise riski maandamisele,” kirjutab Uptime’i tehnoloogiajuht Raimo Seero. Foto: Erakogu

Legacy tarkvara on süsteem või platvorm, mida kasutatakse ettevõtte igapäevastes toimingutes, kuid mis on tehnoloogiliselt aegunud ega vasta enam kaasaegsetele nõuetele. See võib olla tarkvara, mille tootjapoolne tugi on ammu lõppenud või mida pole lihtsalt pikka aega uuendatud.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun