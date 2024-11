Korea ekspert: Trumpi kabineti koosseis pakub Ukrainale lootust

ST Sisuturundus 08.11.24, 11:00

Majanduses ja ka kinnisvaraturul on sügisel toimunud mõned muudatused, üheks neist euribori langus. Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu kinnitas, et kinnisvaraturul on märgata elavnemist – suuresti just järelturu korterite osas.