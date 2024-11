Tagasi 09.11.24, 06:00 Äripäeva arvamusliider: maailma kõige targem arvamusliider Trumpi ei karda Donald Trump on taas USA president. Ehkki isikuna on ta tülgastav, ei pruugi tema poliitika olla ei Eestile ega Euroopale tervikuna teab mis halb, usub “Äripäeva arvamusliidri” ajutrust.

Börsid siin- ja sealpool Atlandit on reageerinud Donald Trumpi tagasivalimisele suure entusiasmiga. Foto: AFP/Scanpix

“Kui otsida positiivset, siis on vana tõde, et innovatsioon sünnib ikkagi siis, kui on jama majas," selgitas saates Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov tunnistas, et ta on Euroopa suhtes küll pessimistlikum kui Lang, ent kui vaadata asja kitsamalt Eesti ettevõtja pilgu läbi, võiks Atlandi tagant paista ka võimalusi. “Trumpi lubatud tollid on nii või teisiti juba eksisteerinud. Üks tee on USAsse mitte kaupu vedada, vaid investeerida.”

Rääkides kaitsetollidest, lausus ka Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, et kui ebaausalt mängivat Hiinat karistatakse, tulebki talle koht kätte näidata.

Vahetult suurim küsimus on aga mõistagi Trumpi Vene-poliitika, mis võib hõlmata endast mingit sort diili Ukraina üle. Saatekollektiiv arutles eri stsenaariumide üle, ent saatejuht Indrek Lepik rõhutas, et uut olukorda ei saa võrrelda ideaaliga, vaid ikkagi viimaste aastate kogemusega.

"Kui ma vaatan Joe Bidenit ja tema julgeolekunõunikut Jake Sullivani, siis ma ei vala pisaraid, et nemad ei vastuta enam Ameerika Ukraina-poliitika eest," ütles Lepik, kelle hinnangul on teinud Washington praegu ikkagi täpselt nii vähe kui võimalik, et aidata Ukrainal seda sõda võita.

Emotsioone ja hüpoteese on kolmapäeva hommikust olnud palju, ent Langi sõnul tuleks ka Euroopa perspektiivist vaadata, mida arvavad kõige targemad: "Kui me küsime maailma kõige targemalt ja informeeritumalt arvamusliidrilt, härra turult, siis seesama Euroopa haige mees Saksamaa ei tee teist nägugi Trumpi tagasivalimise peale. Aasta algusest on aktsiaindeks DAX kallinenud üle 15 protsendi, nädalaga veel poolteist juurde visanud. Saksa börsile investeerijad pole selle näogagi, et tahaksid kapituleeruda."

Mis täpselt Trumpi tagasivalimine endaga kaasa toob ja kuidas peaks Eesti käituma, saatekollektiiv arutas ja sõnastas.

Saatejuht on Indrek Lepik.