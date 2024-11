Tagasi 22.11.24, 13:28 Mihkel Nestor: tööturg eirab majanduslanguse gravitatsiooni Olud tööturul on majanduslangusele vaatamata püsinud töövõtja vaatevinklist head. Seetõttu võib eeldada, et majanduskasvu taastudes oleme taas silmitsi töökäte nappusega, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Olukorras, kus ettevõtetel otsest rahapuudust pole reeglina olnud ja mälestused värbamisraskustest on veel selgelt meeles, on ilmselt paljud pidanud paremaks olemasolevad inimesed palgal hoida, lootes, et peagi on neile võimalik ka rohkem tööd pakkuda,” kirjutab Mihkel Nestor.

Õpikutarkuse järgi liiguvad majanduskasv ja tööturg käsikäes – kui nõudlus on nigel, siis kahaneb ka vajadus tööjõu järele. Kuigi majanduslangus on tänaseks läbi, on Eesti SKP 2022. aastal saavutatud tipuga võrreldes ligi 6% väiksem. See on suur kukkumine. Vaadates Eesti varasemat ajalugu, võiks nii suur SKP langus tuua endaga kaasa ka paariprotsendise tööhõivemäära kukkumise, ent midagi sellist pole juhtunud.