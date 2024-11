Tagasi 26.11.24, 13:40 Advokaat: kes vastutab maksuameti vaimse tervise eest? Mida hakata peale maksuametiga, mis ilmutab dementsuse ja lõhestunud isiksuse tundemärke, küsib vandeadvokaat Sandra Sepp advokaadibüroost Lepmets & Nõges.

Foto: Andras Kralla

Suvel šokeeris suurt osa eestlastest Jaak Roosaaret tabanud väga avaliku kulminatsiooniga raske vaimse tervise häire (psühhoos), millest Eesti finfluencer’iks tituleeritud mees rääkis avameelselt septembri lõpus ka ajaleheveergudel. Sellele järgnes oktoober, mis on nii Eestis kui välismaal juba aastaid kandnud ka vaimse tervise kuu nime. Traditsiooniliselt on sel ajal meedias rohkem lahatud inimeste vaimse tervisega seonduvaid probleeme. Muu hulgas on artiklites kõlanud üleskutse enda lähedaste või sõprade heaolus vastavaid muutusi tähele panna ja mure ilmnemisel sellele kuidagi reageerida.