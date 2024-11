Tagasi 07.11.24, 13:51 Luubi all: Tšehhi autoskeemi läbi näriv maksuamet on hiljaks jäänud Pikki aastaid Tšehhist uusi luksusautosid odavalt maale toonud JMV võib maksujama all kokku vajuda, aga tegelikult on JMV võidumees, leidsid uurivad ajakirjanikud saates „Luubi all“.

Ohtralt Tšehhi numbrimärkidega autosid Eestisse toonud JMV vaidleb tuliselt maksuametiga, kes arestis ettevõtte kontolt hiiglasliku summa. Pildil JMV omanik Jaak Laiksoo. Foto: Andras Kralla

Suur raha on JMV omanikel seitsme aasta jooksul juba ära teenitud. „Nad ei ole lõppkokkuvõttes kõige suuremad kaotajad,“ ütles ajakirjanik Marge Ugezene, kes viitas sellele, et JMV äri on pikalt olnud väga kasumlik. „Maksuamet on sisuliselt hiljaks jäänud.“

