Tagasi 28.01.25, 16:55 Piret Potisepp: megatrend, mida me siiani pole tabanud Selmet muretseda vähese sündimuse pärast, tuleks pöörata tähelepanu, kuidas eri vanuserühmades kaasata inimesi tööjõuturule, kirjutab kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp.

Kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp. Foto: Erakogu

Eesti meediaruumi vallutab viimasel ajal – lisaks Donald Trumpile, maksudele ja elektri hinnale – vähese sündimuse teema. Mind häirib selle teema puhul see, et sündimata lastest rääkides kipume unustama inimesi, kes on sündinud ammu ja valmis panustama.