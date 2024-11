Piret Potisepp: me peame rääkima vanuselisest diskrimineerimisest

Piret Potisepp avaldas Äripäevas palju tähelepanu pälvinud arvamusloo “Pensionieelikut me küll tööle ei taha” , millest selgus, et meil on ettevõtteid, kes annavad värbamisfirmadele töötajate leidmisel eeltingimuseks mitte kvalifikatsiooni ja kogemuse, vaid vanuse ja soo.