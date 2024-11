Tagasi 21.11.24, 13:00 Diskrimineerimine värbamisel: ka üks juhtum on tõsine olukord Stereotüüpidesse laskudes ei värba mitte kompetentsi, vaid vanuse ja soo põhjal, mis juba eos välistab pädevaid inimesi. Kui tõsine probleem on diskrimineerimine Eesti värbamiskultuuris ning kuidas kompetentsi värvata, seda jagavad kogenud personalijuhid “Rohepöörde praktikute” saates.

Filter grupi personalijuht Merike Kim (vasakul) ja Coop Eesti Keskühistu personalidirektor Kerstin Jaani annavad nõu, kuidas värbamisel kompetentsi hinnata. Foto: Ivar Kuldver

Seekordne “Rohepöörde praktikute” saade keskendub sotsiaalsele mõjule ehk ESG S-tähele, täpsemalt värbamisele. Nimelt kirjutas kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp hiljuti arvamusartiklis , et on värbamisel kuulnud lauset "Penisonieelikut me ju küll ei taha!".

See lause üllatab, tõdevad saates personalijuhtide ühingu ehk PARE juhatuse liikmed, Filter Grupi personalijuht Merike Kim ja Coop Eesti Keskühistu personalidirektor Kerstin Jaani.

Kimi sõnul on küsimus selles, kas kellegi inimõigusi või -väärikust riivatakse, kui ta töökohale kandideerib. "Kui on kasvõi üks või kaks olukorda, siis see on juba tõsine olukord,” ütles ta.

Kim ja Jaani avavad takistusi, millega seisavad tööle kandideerides silmitsi nii noored kui ka keskealised. Kui noortel on tihti kogemusest puudu, siis 40-50ndates inimesed pelgavad töökohta valida, kartes, et neid ei tahetagi enam ametisse. Personalijuhid jagavad ka seda, kuidas utsitada eri vanuses töötajaid koostööd tegema.

Samuti jagavad nad nõuandeid, kuidas värvata kompetentsi põhjal, laskumata stereotüüpidesse.

Saatejuht on Karmen Laur.

