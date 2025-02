Tagasi 03.02.25, 11:48 Einari Kisel: neli küsimust, mis tegelikult määravad elektri hinna Valitsuse seatud eesmärk toota aastal 2030 samapalju taastuvelektrit kui Eestis tarbitakse jätab küsimuse, et kui palju me siis energiat tarbima hakkame. Mõned aspektid mõjutavad Eesti elektri koguhinda aga tunduvalt rohkem kui maksumäärad või tootjatele makstavad toetused, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli energiapoliitikate professor Einari Kisel.

“Olgem ausad, Eesti elektritootmine tuleb järgmise 10 aastaga ümber ehitada. Vanade põlevkivikatelde aeg on ümber saanud – ime, et need uunikumid üldse veel töötavad,” kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli energiapoliitikate professor Einari Kisel. Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Koalitsioonijuhtide elektrikokkulepe sai möödunud nädalal palju kriitikat, samas on see mitmes mõttes samm õiges suunas. Sisuliselt tähendab see kokkulepe seni räägituga võrreldes 4-5 miljardi euro suuruse õhu välja laskmist plaanidest, aga umbes 1 miljard eurot õhku on seal veel peidus.