“Kikilipsuga mässaja”, dokk president Toomas Hendrik Ilves est, on niisugune film, mille puhul sõltub palju vaataja vanusest ja tema seosest presidendiga. Me oleme väga väike ühiskond ja asjad lähevad kergesti isiklikuks. Isegi kui jutt käib riigipeast. Ütlen kohe, et seda filmi kannatab vaadata nii neil, kel on kangelase suhtes tugev (eel)arvamus, kui neil, kel see puudub.