Tagasi 26.01.25, 14:53 Arvustus. Mart Võrklaeva röstil leidsin suurepärase väljundi eestlaste jampsile huumorile Välk, pauk, leegid! Oligi viimane aeg, et keegi näitaks ette, kuidas me üksteist sööma peaksime ‒ teineteise lemmiktoit nagu me oleme. Seega on röstimine eestlaste kõnekäändu silmas pidades üks eriti tabav väljend.

Pearoa (Mart Võrklaeva) praadimisest rohkem sai järada eri sorti ahjukardulat ja hunnikus salatit kah. Viimane on küll see kõige vähem meeldiv osa grillitoidust, aga ka sellele on peast haigeid fänne.

Alexela kontserdimaja oli välja müüdud. Rahvast oli murdu. Et ma olen ise kuulsusetu ja tulin üksi, siis sain vargsi inimesi jõllitada ja kuulata. Suitsunurgas ja baarileti ääres oli enne etenduse algust kuulda üht sorti tõdemust: “ega selle Eesti huumoriga on paras pask lugu viimasel ajal. Pole naljakas. Keegi ei tee enam head huumorit.”

Teate mis. Eestlaste huumor, see polegi õigupoolest kellegi korralik huumor. Ei-ei, ma ei lasku nüüd klišeesse ja ei ütle, et me jälle vingume ennast vaeseks. Küll aga meil on vähe janditamist. Ei ole sellist tilu-lilu, füüsilist klounaadi, millest kasvaks välja julgus rohkem naerda, laginal naerda elu jaburusega kaasa. On mõeldamatu, et eestlaste seast kasvaks välja mõni Mr. Bean, kes juba oma kulmukergitamisega ajab teistel suu kõrvuni. “Piinlik!” ütleksid kaasmaalased sellisele hüpoteetilisele kodumaisele tüübile.

Meie oleme sarkastilised (pange tähele, see pole tingimata vingumine). Ja pole ka ime. Ilm on igav. Isegi piisavalt s**t ei ole, et see midagigi põnevamaks tõmbaks. Ainult hall. Vaesus on justkui nii hullult majas, et isegi Porschede omanikud jagavad ajakirjanduses, kui suur on nende automaks. Miks sa ostad oma viimase raha eest just sellise auto, püha müristus, oskan ainult sarkastiliselt küsida ja head helget nalja pähe ei tule. Ja mingid venelased vist tulevad ka varsti. Mida sa irvitad sellisel juhul?

Minister majonees

Aastasadu, põlvkondade kaupa ajju imbunud koldeving korstnata rehielamus on nii kõvasti DNA-sse kodeeritud, et me oskame põhiliselt ironiseerida. Ja jumal tänatud, et nüüd toodi lõpuks meile selleks ideaalne väljund, mis võiks nii-öelda puudusest hoopis võimaluse teha. Röstimine! Laval! Teiste kallal! Poliitiku kallal, kellel on sama palju silmapaistvat karakterit kui tühjaks kaabitud majoneesipurgil.