Ülle Ernits: Eesti vajab rohkem rakenduskõrgharidust, mitte vähem

26.02.25

USA tarbib kaks korda rohkem kui toodab ning Hiinas on olukord vastupidine. Ühendriikide kaubandussõja üks eesmärke on seda olukorda muuta. Küll aga on selge, et tariifide sõja suurimateks kaotajateks on tarbijad, kes maksavad kokkuvõttes kõrgemaid hindu.