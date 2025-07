Raadiohommikus: kuidas kasvatada aktsiaportfelli kuue kuuga enam kui poole võrra

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.

Sisuturundussaates räägib Julianus Inkasso tegevjuht Merle Laurimäe, kuidas tänapäeva inkasso aitab ettevõtetel kahjusid vähendada ja samal ajal kliendisuhteid hoida. Saates selgub, millal tasub inkassosse pöörduda, millised oskused ja omadused peavad olema ühel edukal inkassotöötajal, kuidas mõjutavad inkassoturgu uued regulatsioonid ja millist rolli mängib tehnoloogia sadade tuhandete nõuete menetlemisel.

Saadet juhib Simo Sepp.

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”

Saates pakume kuulamiseks nelja lõiku viimasel sügis- ja kevadhooajal salvestatud saadete nende hetkedest, kus on fookuses muudatuste juhtimine ja inimesed. Oma kogemusi jagavad Legrand Estonia arendusjuht Villem Pomerants, Leden Estonia tehasejuht Markko Varres, Leanesti juht Marko Saviauk, Lean Digitali juht Aleksandr Miina ja Tech Groupi kliendihaldurite tiimi juht Marko Mets.

12.00–13.00 “Sisuturundussaade: juhtides tulevikku”

Saates räägib Põhja-Tallinnas kestlikku Hundipea linnajagu rajav Markus Hääl, et see on müüt, et kestlik lahendus on kallis. Saates räägib Hääl ka sellest, kuidas muuta inimeste arusaama tulevikus võimalikust, muudatuste juhtimisest ja selgitamisest ning kuidas inseneeria on aidanud lahendusi juba kestlikumaks muuta. Saatejuht on Rivo Sarapik.