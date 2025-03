Tagasi 10.03.25, 10:00 Karmo Tüür: Venemaa vana eliidi vastuhakk “uue eliidi” loomisele Üks asi on poliitilised deklaratsioonid ning Suure Juhi näpunäited, teine asi on päriselu ja viis, kuidas neid Suuri Sõnu ellu viiakse, kirjutab poliitikavaatleja Karmo Tüür.

Vladimir Putin osales jaanuari lõpus Leningradi blokaadi aastapäeva tähistamisel. Võmul olev eliit kasutab endiselt Suure Isamaasõja imagoloogiat. Foto: Zumapress/Scanpix

Utsitamaks oma rahvast sõjas osalema, lubas Putin muu hulgas, et nn “sõjalise erioperatsiooni” läbinud saavad riigi uueks eliidiks. Võib küll kahelda, kui paljud seda sõnumit tõsiselt võtsid, ent siiski on teada juhtumeid, kus lihtsavõitu ja sõjas mitmeti invaliidistunud mehed on nördimust avaldanud, miks neid isegi näiteks kohalikel valimistel kandideerima ei lubatud jne.