Tagasi 19.03.25, 06:00 Pärtel-Peeter Pere: Lasnamäe tulevik on kaitsetööstuses Lasnamäe tööstusala võiks saada Eesti kaitsetööstuse keskuseks, kus kohtuvad tipptasemel inseneriteadus, digitaliseeritud tootmine ja rahvusvaheline koostöö, kirjutab Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond).

“Detailplaneeringute algatamist, menetlust ja kehtestamist saab kiirendada, ehituslubade väljaandmine saab olla 3–5 korda kiirem,” kirjutab Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. Foto: Andras Kralla

Tallinna linnavalitsus saab ja peab pingutama, et töökohti luua ka majandust elavdada. Üks suund on arendada puhtal energial rajanevat uut tööstust.

Eesti peab panustama tööstusse, eriti kaitsetööstusse. Käes on ajastu, mil tuleb hambuni relvastuda. Venemaa hävitab Ukrainat, USA peab kaubandussõda ning rahvusvaheline konkurents karmistub aasta-aastalt.

Tallinnal on võimalus mängida tööstuse arengus palju suuremat rolli kui praegu. Me ei saa passiivselt jääda ootama, et küll pealinna tullakse niigi. Ei tulda, sest load ja planeeringud venivad, eelplaneeringuid tööstusaladel pole. Nii minnaksegi naabervaldadesse või, hullem veel, naaberriikidesse.

Õnneks on Tallinnal, täpsemalt Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe vahelisel alal potentsiaal saada Eesti tööstusinnovatsiooni keskuseks. Siin on lennujaam, raudtee, maantee, sadam ja puhtalt toodetud energia. Ning pealinnas on tööjõud.

Mida linnavalitsus teha saab? Lühidalt: linn annab kasutusse kasutult seisva talle kuuluva tühermaa, algatab ja menetleb kiirelt valmis planeeringud, tagab hoonestusõiguse, ehitab välja võrgud, torud ja teed ning teeb kõik, et ka teised tööstuse ja tootmismaadega seonduvad planeeringud ja ehitusload linnalt kiirelt kätte saaks. See on bürokraatia vähendamine ning julgeoleku ja majanduskasvu suurendamine.

Sellele kõige peavad lisanduma linna ettevõtlusprogrammidega tellitud referentsprojektid ning avalikud väärtushanked, mis kohalikke ja uusi tehnoloogiaid nõuavad. Täpsemalt allpool.

Kuni viis korda kiiremini

Mida konkreetselt Tallinn teha saab? Detailplaneeringute algatamist, menetlust ja kehtestamist saab kiirendada, ehituslubade väljaandmine saab olla 3–5 korda kiirem.