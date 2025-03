Tagasi 27.03.25, 16:30 Indrek Maripuu: aitame noored maailmaturule Loome Eesti õpilasfirmadele globaalse mentorvõrgustiku, kirjutab Indrek Maripuu arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eestlastena oleme väikesed, aga ambitsioonikad. Meie startupid sünnivad globaalsete ambitsiooniga, me oleme üles ehitanud e-riigi, loonud mitmeid globaalseid tehnoloogiaettevõtteid ja näidanud maailmale, et väikeriik võib mõelda ja tegutseda suurelt.

Üks väljakutse on aga lahendamata – kuidas tagada, et noored ettevõtjad väljaspool tehnoloogiasektorit ei jääks siinse turu piiridesse, vaid otsiks kohe viise maailma vallutamiseks? See on klaaslagi, millest läbimurdmiseks peame muutma noorte ettevõtlusõpet.

Meil on vedanud – Eestis arendab noorte ettevõtlust juba üle 30 aasta Junior Achievement, kelle tegevusesse on igal aastal kaasatud enam kui 200 kooli üle Eesti.

Meil on vedanud – Eestis arendab noorte ettevõtlust juba üle 30 aasta Junior Achievement, kelle tegevusesse on igal aastal kaasatud enam kui 200 kooli üle Eesti.

Tehtud on väga head tööd - selles veendumiseks piisab kui külastada mõnda õpilasfirmade sündmust - parimad tooted ja teenused, mida kooliõpilased pakuvad on väga kõrgel tasemel. Ka viimane globaalne ettevõtlusmonitooring toob välja, et meie ettevõtlusharidus on heal tasemel. Aga kuidas purustada klaaslagi? Lahendus peitub rahvusvaheliselt sündinud ettevõtetes. Meie idufirmad ju näevad oma turgu rahvusvahelisena alates sünnihetkest – süstime selle mõtteviisi õpilasfirmadele! Loome globaalse ettevõtlusvõrgustiku, mis ühendab Eesti õpilasfirmad ja välismaal elavad ettevõtluskogemusega eestlased ning AI ühtseks, innovaatiliseks süsteemiks, mis annab noortele praktilise juhendamise, globaalsed kontaktid ning juurdepääsu nutikatele tööriistadele. AI kui coach noortele ettevõtjatele Traditsioonilised noortele suunatud ettevõtlusprogrammid keskenduvad peamiselt kohalikule tasandile ja manuaalsele juhendamisele. Mis oleks kui ettevõtlusõpe oleks iga noore personaalne tehisintellekti juhitud ärikiirendi, mis suudab anda kohest tagasisidet, analüüsida turuandmeid ja küsida juhendavaid küsimusi, mis aitavad läbi mõelda järgmisi samme ettevõtlusteekonnal? See oleks noore ettevõtja personaalne coach, kes aitaks:

• analüüsida äriideede elujõulisust, pakkudes turuandmetel põhinevat tagasisidet;

• arendada finantsprognoose ning mõelda läbi erinevaid stsenaariumeid ja müügistrateegiaid, aidates noortel ideid professionaalselt struktureerida;

• simuleerida reaalset ettevõtlusprotsessi, andes soovitusi klientide leidmiseks ja turunduse optimeerimiseks.

McKinsey ütleb, et AI-põhised mentorid vähendavad alustavate ettevõtete ebaõnnestumise riski kuni 40%, sest nad aitavad vältida vigu ja teha kiiremini õigeid otsuseid.

Eesti diasporaa kui globaalne mentorvõrgustik

Ainult AI-coachist ei piisa. Meil on veel üks suur alakasutatud ressurss – välismaal elavad eestlastest tippspetsilistid ja ettevõtjad. Nende teadmised, kontaktid ja rahvusvaheline kogemus võiksid samuti aidata Eesti noori, kuid täna puudub süsteemne viis, kuidas neid kaasata.

Mis oleks, kui looksime noortele ettevõtjatele suunatud virtuaalse mentorplatvormi "Eestlased maailmas", kus Eesti diasporaa ettevõtjad ja eksperdid saavad panustada oma Eesti edusse läbi noorte juhendamise?

Mentorplatvormi võimalused:

• Noored saavad valida endale personaalse idee, sihtturu või valdkonna põhjal mentori.

• Regulaarsed virtuaalsed Q&A sessioonid, kus välismaal elavad mentorid jagavad oma kogemusi kultuuri tundmise, vajalike kontaktide, turuarenduse jt teemadel.

Idufirmade maailmast on teada, et rahvusvahelistelt mentoritelt juhendatud idufirmade edu tõenäosus on 60% kõrgem kui neil, kes sõltuvad ainult kohalikest kontaktidest. Seega on selle ressursi kaasamine homsete edulugude kasvatamisesse kriitilise tähtsusega. Peamine eesmärk ei ole viia Eesti noorte ideed kohe globaalsetele turgudele, vaid nügida mõtteviisi ambitsioonikamaks.

Kombinatsioon annab praktilised tulemused

AI ja mentorlus täiendavad teineteist, sest kumbki lahendab probleeme, mida teine üksi ei suudaks. AI suudab pakkuda kohest ja andmepõhist tagasisidet, aidates noortel kiiremini teha paremaid otsuseid, samas kui mentorid pakuvad konteksti, emotsionaalset tuge ja strateegilist vaadet.

Koos moodustavad nad nutika ja dünaamilise juhendamisvõrgustiku, mis ei ole kunagi ülekoormatud ega aeglane, vaid alati kättesaadav ja isikupärastatud.

Koos AI-juhitud juhendamise, diasporaa mentorvõrgustiku ja rahvusvahelise suunitlusega võiksime kasvatada oluliselt ambitsioonikama järgmise põlvkonna ettevõtjad.