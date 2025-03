Tagasi 25.03.25, 14:00 Anniki Leppik: maksuvabastus, mis annab lastele soodsa stardi Laste investeerimistulu maksuvabastus toob meile targema ja rikkama riigi, kirjutab Anniki Leppik arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Anniki Leppik. Foto: Erakogu

Praeguse demograafilise kriisi epitsentris peame rakendama iga tööriista, mis aitab tulevikutalente Eestis hoida, sest trendid näitavad, et kvaliteetne haridus ja oma kodu muutuvad järgnevatele põlvkondadele üha kättesaamatumaks luksuseks.

„Loodan, et meie lapsed saavad tulevikus kõrge palga peale ja me ei pea oma tuleviku pärast muretsema," ütles peaminister Kristen Michali abikaasa ühes seltskonnaajakirja intervjuus, kui ajakirjanik küsis pensionipõlves toimetuleku kohta. Peaministri enda tsitaadistki lipsas läbi fraas „lapsed ka aitavad".

Kuigi perekonnaseadus paneb lastele kohustuse oma vanemaid toetada, on kohatu käsitleda lapsi kui vanemate isiklikku pensionisammast. Vastupidi – lastele lootma jäämise asemel peame täna astuma otsustavaid samme nende toimetuleku soodustamiseks. Vastutus vananeva ja kahaneva rahvastikuga väikeriigi eest jääb nende õlule niikuinii.

Demograafiline kriis Eesti ja eestlaste demograafilise kriisi saabumisest on räägitud alates üheksakümnendatest. Tänased rekordmadalad sündimuse numbrid ei halasta. Siseministeeriumi andmetel registreeriti mullu Eestis 9646 sündi – 1075 võrra vähem kui aasta varem. Tegu on väikseima sündimusega alates 1919. aastast. Kui viimastel aastakümnetel on meil olnud iga pensionäri kohta keskmiselt üle kahe neid ülal pidava töötaja, siis aastal 2060 prognoosi järgi alla 1,3. Mida see tähendab? Lihtsalt öeldes muutub iga töötav ja Eestisse jääv noor ühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohalt üha väärtuslikumaks. Globaalses talendimajanduses võistleme kõigi riikidega, kes on meist rikkamad, soodsa maksukeskkonnaga, parema kliimaga, stabiilsema poliitikaga või laiemate karjäärivõimalustega. Me ei saa endale lubada ühegi võimeka noore lahkumist, aga kuidas neid siin hoida? Kindlustunne kui võtmetegur Rahvastikupoliitika on mitmetahuline teema ning ei ole ühte võluvitsa, mis väljakutsed lahendaks, küll aga rida pisikesi meetmeid, mis tervikuna mõjutavad otsust lapsi saada. Üheks selliseks on vanemate mure mitte ainult enda, vaid ka oma järeltulijate toimetuleku pärast. Mis motiveerib inimesi lapsi saama? Loomulikult ei tehta pereplaneerimise otsuseid üksnes majandusliku kaalutluse põhjal, kuid kindlustunne tuleviku suhtes mängib kahtlemata olulist rolli. Paljusid peresid ei motiveeri igakuised toetused, vaid teadmine, et nad suudavad oma lastest kasvatada edukad, elus hästi hakkama saavad inimesed. Just siin saab riik appi tulla, sest see kindlustunne on üha enam ohus. Eurostati andmed näitavad, et võrreldes 2010. aastaga on kinnisvarahinnad Eestis tõusnud 230% ning üürihinnad 216% – need on Euroopa Liidu kõrgeimad näitajad. Eesti 25–34aastased noored näevad oluliselt suurema murekohana majanduslikku ebakindlust kui nende eakaaslased teistes Balti riikides. Eestis näeb majanduslikku olukorda koduostu takistava probleemina 69 protsenti noortest, samas kui Lätis on see 52% ja Leedus 41%.

Oleme jõudnud olukorda, kus ilma vanemate või vanavanemate abita on noortel aina raskem oma esimest kodu soetada. See on globaalne probleem – arenenud riikides on noortel kõikjal järjest keerulisem oma kodu soetada.

Hariduse kättesaadavus muutub samuti murekohaks. Eesti kõrghariduse rahastamine on alates tasuta kõrghariduse kehtestamisest 2013. aastal kasvanud kõigest 15%, samal ajal kui SKP on tõusnud 42% ja keskmine brutopalk 53%. Rektorid räägivad juba ammu, et nii edasi enam ei saa. Jätkuva alarahastuse tingimustes on vähetõenäoline, et suudame kvaliteetset kõrgharidust ka tulevikus tasuta pakkuda ning osaliselt tasuliseks muutuv kõrgharidus jääb kättesaadavaks neile, kes selle eest maksta suudavad.

Lahendus on maksuvabastus

Investeeringute maksuvabastus laste hariduse ja eluaseme tarbeks on riigile kulutõhus ja lihtsalt rakendatav meede, mis aitab vanematel kindlustada järeltulijate tulevikku ning motiveerib noori oma elu Eestiga siduma.

Lepime kokku, et lapse heaks teenitud investeerimistulu on täies ulatuses tulumaksuvaba, kui seda kasutatakse täisealiseks saades kas õppekulude katmiseks või esimese isikliku eluaseme soetamiseks. Kvaliteetne haridus ja oma kodu on vundament, millele noored saavad ehitada oma tuleviku Eestis ja ka tuleviku-Eesti.

Riigilt ei nõua selline lahendus koheseid väljaminekuid – maksutulu vähenemise mõju avaldub alles aastate pärast ning järk-järgult. Samal ajal annab see vanematele kohe selge signaali, et riik toetab nende panust järelkasvu. Maksuvabaduse sotsiaalmajanduslik kasu võimendub ajas ja aitab ennekõike kasvatada tulevast maksumaksjate põlvkonda, kes on haritum, kindlustatum ja seega ka kõrgema sissetulekuga.

Oleme juba astunud olulisi samme motiveeriva investeerimiskeskkonna loomiseks läbi pensionisammaste ja investeerimiskonto süsteemi, kuid sellest täna enam ei piisa. Nüüd on aeg mõelda järgmisele sammule – investeeringutele, mis tagavad meie lastele võimalikult soodsa stardipositsiooni iseseisvas eluks. See on meie kohustus mitte ainult oma laste, vaid kogu Eesti tuleviku ees.