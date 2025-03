Tagasi 28.03.25, 14:55 Olesja Lagašina: vabandust, ega me teid siin ei sega? Kolmapäeval riigikogus langetatud otsus on diskrimineeriv, ebapädev ega lähtu Eesti riigi huvidest, kirjutab Delovõje Vedomosti peatoimetaja Olesja Lagašina.

Delovõje Vedomosti peatoimetaja Olesja Lagašina. Foto: Andras Kralla

Tegelikult võiks selle nentimisega piirduda, kuna selle kohta, et isikutelt, kellel ei ole Eesti kodakondsust, võetakse õigus hääletada kohalikel valimistel, juba on öeldud enam-vähem kõik. Selle aja jooksul, mil muudatust põhiseaduses arutati, on muutunud vaid üks, aga see-eest oluline tegur – USA välispoliitiline suund, mis on siiski ebastabiilne nagu katki läinud kompassinõel.