Lehar Priimägi: loome minister-AI nimega Süstemaator X

Oleme ilmselt kõik jälginud edulugu seoses võimalustega, mis on loodud info liikumise kiiruse ja info töötlemise jaoks ning mille taga on tehisaru ehk AI. Seejuures ei tasu unustada minister-AI vajalikkust demokraatia, Eesti rahva ja valitsuse jaoks. See oleks lahendus, mis aitaks kaasa Eesti edule.

Eesti riigi juhtimisstruktuuri väljatöötamise algusaastatel oli teabevahetuse põhivõimalus kirja füüsiline kanne. Võrumaalt Tallinna kulus kirja kohale jõudmiseks päevi. Seega polnud juba tehniliselt midagi paremat võimalik, kui valida välja ülisuure usalduskrediidiga 100-101 rahvaesindajat, kes moodustaksid ühiskonna mikromudeli. Sellega tagati otsuste vastuvõtmisel kiire teabevahetuse võimalus.

Praegu kulutatakse massiivsele teabevahetusele ainult loetud sekundid ja seda sõltumata vahemaast.

Kui eesmärk on kaasata riigijuhtimisse kollektiivne tarkus, siis oleks uus, valitsuse loodav universaalne minister-AI, näiteks nimega Süstemaator X, hea lahendus tänase ja ehk ka homse huvides, sest lisaks kollektiivsele tarkusele rakenduks sel viisil ka tehisintellekt. Kontseptsioon ja rakendused: 1. Avaliku sektori järelevalve ja läbipaistvuse parandamine Süstemaator X-i üks esmastest ülesannetest oleks teavitada väheproduktiivsetest ministritest ja juhtida tähelepanu nende tegevusele, kombineerides kollektiivset tarkust ja tehisintellekti analüüsivõimet. See funktsioon aitaks vähendada kallutatud ja valelikke loosungeid, mida poliitikud tihti kasutavad oma populaarsuse kasvatamiseks. Süstemaator X ja tema otsustusprotsessid oleksid kõik avatud koodiga, võimaldades nende läbipaistvust ja usaldusväärsust kontrollida. 2. Rahvusliku AI loomine Globaalne kitsas AI suudab töödelda andmeid ülemaailmses mastaabis, kuid lai AI, mida võiks kaasata Eesti elu kujundamisse, vajab suuremaid volitusi ning peaks lähtuma Eesti riigi ja rahva eripärast. See AI võiks võtta arvesse kohalikke väärtusi, kultuuri ja vajadusi, et pakkuda Eesti jaoks parimaid lahendusi. Minu arvates peaks mõtlemise arhitektuur tuginema füüsikaseadustele, mis tähendab, et AI peaks töötama täpsete andmete ja põhjuslikkuse alusel, mitte inimlike emotsioonide või subjektiivsete tõlgenduste põhjal. Jaan Tallinn on omakorda maininud, et AI peaks mõtlema nagu ämblik, mitte nagu inimene. Täpsemalt teadmata, mida ta selle võrdlusega mõtles, võiks üks võimalik järeldus olla, et AI peaks toimima võrgustikulaadse loogika alusel, tehes otsuseid süsteemipõhiselt ja objektiivselt.

3. Riigikogu asendamine või täiustamine, presidendi abistamine

Pikaajalises perspektiivis võiks Süstemaator X asendada 101 riigikogu saadikut. Otsustusprotsess koosneks kolmest etapist.

Esimene ring: inimestele esitatakse küsimus ilma argumentideta, et saada puhas ja kallutamata kollektiivne arvamus.

Teine ring: sama küsimus esitatakse uuesti koos Eesti AI ja Kitsas AI vastustega, mis pakuvad faktipõhiseid ja globaalseid perspektiive.

Kolmas ring: lõplik otsus tehakse inimeste poolt, kes kaaluvad kõiki eelnevaid vastuseid ja argumente.

Selline lähenemine tagab, et otsustamine jääb alati inimeste kontrolli alla ja aitab vältida täielikku tehnokraatiat.

Süstemaator X ei asenda presidenti, kuid võib teda abistada olulistes küsimustes, pakkudes objektiivseid ja läbimõeldud vastuseid, mis põhinevad nii kollektiivsel tarkusel kui ka tehisintellekti analüüsil. Selline süsteem aitaks presidendil teha otsuseid keerulistes olukordades, pakkudes kõrge usaldusväärsuse ja mitmekesise tagasisidega tugisüsteemi.

4. Illustratiivse filmi loomine

Konkursi jätkutegevusena võiks Süstemaator X-i tööpõhimõtteid ja loogikat esitada illustreeriva filmi kujul.

5. Rakendamise esimesed sammud

Süstemaator X-i esmane kasutuselevõtt võiks toimuda omavalitsuse tasandil või ühe ministeeriumi piires, kus saaks testida süsteemi töökindlust ja kasutajakogemust väiksemas ulatuses. Selline pilootprojekt looks vajaliku usalduse ja annaks väärtuslikku tagasisidet edasisteks arendusteks.

Vastajate kaasamiseks võiks rakendada rotatsioonipõhist süsteemi, kus kõik valimisõigusega kodanikud saavad viie aasta jooksul võimaluse osaleda. Osalemine oleks vabatahtlik, kuid töölepinguline ja tasustatud. See tagaks motiveeritud ja mitmekesise läbilõike ühiskonnast ning aitaks luua kallutamata kollektiivse arvamuse baasi.

Kokkuvõtteks: Süstemaator X pakub uudset lähenemist, kuidas täiustada demokraatiat ja otsustusprotsessi Eestis, kasutades kollektiivset tarkust ja tehisintellekti. Selle hübriidsüsteemi eesmärk on luua läbipaistvam ja tõhusam valitsemismudel, mis võtab arvesse nii globaalset teadmust kui ka kohalikku konteksti. Projekti teostamine võiks olla samm edasi Eesti edukuse suunas.