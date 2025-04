Tagasi 10.04.25, 09:50 Peep Kuld: kas ja kuidas võidab USA Trumpi kaitsetollidest? Vastust näitab aktsiaturg Tänapäeva maailmamajandus ei ole nullsummamäng, kus ühe riigi võit tähendab teise riigi kaotust, kirjutab majandus- ja investeerimishuviline ettevõtja Peep Kuld.

Ettevõtja Peep Kuld.

Foto: Andras Kralla

Teatavasti on Donald Trump andnud teada, et ta kehtestab kaitsetollid USA turu kaitseks. Mitmed inimesed on küsinud, et mida see tähendab, miks ta seda teeb ja miks selle, justkui USA majanduse jaoks kasuliku otsuse tulemusel USA aktsiaturg hoopis langes. Ja tollide kehtima hakkamise edasilükkamise uudise peale turg tõuseb?