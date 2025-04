Tagasi 10.04.25, 06:00 Äripäeva lugejad oleksid Donald Trumpi juba lahti lasknud, aga leiavad raputustest ka positiivset Kui Äripäeva lugejad oleksid ettevõtte omanikud, kelle juurde on juhiks sattunud USA president Donald Trump, oleks suurem osa ta juba vallandanud, aga veerand Äripäeva küsitlusele vastanuteks oleks tema kui juhiga rahul.

USA president Donald Trump.

Foto: AFP/Scanpix

Äripäev küsis lugejatelt hinnangut Donald Trumpile kui juhile ning soovis lisaks teada, mida positiivset, kui üldse, oskavad siinsed ettevõtlikud inimesed USA presidendi otsuste ja tegevuse kohta esile tuua.

Oma mõtteid pikemalt avanud 66 inimesest umbes 20 ei osanud esile tuua mitte midagi positiivset: „Tundub, et otsuseid tehakse käigupealt ja läbi mõtlemata.“

Umbes 40 vastajat leidsid siiski ka midagi sellist, millest oleks õppida või mis pikas plaanis võib Euroopale ja maailmale head teha, isegi kui see ei näi praegu olevat USA presidendi eesmärk.

„Lihtne oleks öelda, et ei näe midagi positiivset, üksnes infantiilne kasuahnus, aga see on nii üksnes esimesel pilgul,“ vastas kirjastuse Canopus juht Tõnu Lember. „Tegelikult tõstab tema juhm tegevus aga mitte üksnes kõikide kaupade ja teenuste hindu, vaid vähendab ka nende tootmist, mida tegelikult ongi vaja teha. Kasvu piirid on planeedi Maa jaoks ammendunud, senises tempos jätkamine võrdub enesetapuga. Ehk oligi vaja üht poolemeelset, kes tsivilisatsiooni enesetapjalikku arengut pidurdab, ise muidugi tahtes teha just vastupidist,“ tõdes ta.

USA presidendi tegude algideed on osati head, lihtsalt teostusviis ei ole sobilik, arvas Auto Bassadone juht Veiko Karu.

Oskused, mida võiks juhid Donald Trumpilt õppida Julgus muutuseid esile kutsuda. „Muutuste sisseviimiseks peabki esimesel etapil tekitama veidi segadust, et paremini näha, misssugune organisatsiooni osa on vajalik ja missugune mitte, missugune aktiivne ja missugune mitte.“ Tegutsemise kiirus. Teeb osavalt stressiteste. “Näiteks hoiatas 2% eelarvereeglit rikkuvaid NATO liikmeid mitte kaitsta. Möödunud nädalal tegi stressitesti maailma finatsturgudele.” Ütleb, mida plaanib. "Selgitab oma tegevust ja kavatsusi arusaadavalt ja hästi.“ Allikas: Äripäeva küsitlusele vastajad

Avaldame küsitlustele vastajate mõtted selle kohta, mida nad USA presidendi tegevusest oskaksid poositiivsena esile tuua.

Trumpi loodud segadus müksas Euroopa tegudele, sealhulgas kaitsevaldkonnas