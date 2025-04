Tagasi 09.04.25, 18:00 46 soovitust Äripäeva lugejatelt, kuidas Donald Trump üle elada Vaid väike osa Äripäeva küsitlusele vastanutest on oma ettevõttes juba teinud konkreetseid muudatusi Donald Trumpi kehtestatud kõrgemate tollimaksude tõttu, mis on maailma kaubanduses suurt segadust külvanud.

Donald Trump.

Foto: Reuters/Scanpix

Äripäev küsis lugejate käest, mida nemad on oma ettevõttes Donald Trumpi poliitika tõttu muutnud või mida soovitavad muuta neil, kes on mures.

“Meie oleme hetkel äraootaval seisukohal, kuna kindel on vaid see, et midagi kindlat meie ettevõtte kaubagruppe puudutavate tariifide osas veel ei ole,” lausus puidutöötlusettevõtte Thermory juht Ragnar Koppel. “Samal ajal arutame koos USA tütarettevõttega tegevusplaane, mida erinevate stsenaariumide korral rakendada.”

Kõige populaarsem soovitus oli säilitada rahu. “Meist personaalselt ei sõltu midagi. Seega peame jälgima, et midagi maha ei magaks ja ainult adekvaatselt reageerima. Paaniliselt tegutsemine ei ole kunagi kellelegi kasulik,” vastas tööstusettevõtte Hekotek omanik Heiki Einpaul.

Kokku 85 vastajalt kogunes palju soovitusi, mida võiks juba praegu oma ettevõttes teha ja millele mõelda. Avaldame Äripäeva lugejate antud soovitused.

Juba tasub tegutseda ja uude reaalsusesse liikuda

– Pidage meeles, et Trumpi poliitika mõjud jõuavad teieni ainult läbi klientide ja tarnijate. Kasutage kogu oma aeg klientide ja tarnijatega suhtlemiseks, ja sealt selguvad teile olulised mõjud kõige vahetumalt ja kõige kiiremini.