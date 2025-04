Tagasi 14.04.25, 15:17 Juhan-Mats Kuningas: edukas Eesti on terve Eesti Kui alkohol oleks leiutatud täna, siis oleks selle tarvitamine rangelt kontrollitud sarnaselt kõigi narkootikumidega. Terve ja eduka Eesti nimel tuleb meil hakata alkoholi tarbimist teaduspõhiselt vähendama, kirjutab Juhan-Mats Kuningas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Juhan-Mats Kuningas.

Foto: Erakogu

Arstidena võitleme ühise eesmärgi nimel, igaüks omal viisil endast maksimumi andes. Järk-järgult suurenenud töökoormuse tõttu kulub enamus arstide energiat omavahelisele hõõrumisele, mahategemisele ja süüdistamisele.

Selle asemel, et meeskonnana probleeme lahendada, on praegu tegemist olelusvõitlusega, kus nõrgemad süüakse välja ning allesjäänud põlevad suureneva töökoormuse all läbi. Probleem asub aga haiglast väljas.

Ravime tagajärgi

Ravime tagajärgi

Meil on küll Tervisekassa, kuid tervise hoidmisele ehk haiguste ennetamisele kulub u 1,2% tervishoiukulude eelarvest. Tervisekassa 2025. aasta eelarve seletuskirja kohaselt olid 2024. aasta haiguste ennetamise kulud 28,6 miljonit eurot, tervishoiukulud kokku 2,4 miljardit eurot. Juba väljakujunenud, kiireloomulist abi vajavate ägedate haiguste ravimine on seksikas, popp ja lahe. See on nagu tulekahju kustutamine, mis tõmbab tähelepanu ning kogub klikke. Naljateldes ütleme vastuvõtuosakonnas (loe: EMOs), et alkohoolikud annavad poole meie leivast (loe: subjektiivselt tundub, et pooled haiglasse hospitaliseerimised EMOst on seotud endise või jätkuva alkoholi tarvitamisega). Haiglameditsiinis põleb raha ereda leegiga: kulutasime riigina eelmisel aastal haiglaravile pool miljardit eurot (2024. aastal kulus eriarstiabi statsionaarsele ravile kulus 551,3 miljonit eurot). Kui lõppstaadiumis maksa-, kõhunäärme- ja/või ajupuudulikkus on inimesel alkoholi tarvitamise tagajärjel välja kujunenud, siis võib kindel olla, et tema edasine ravi- ja hooldusteenus läheb meile kalliks maksma. Keegi pole seda kokku kalkuleerinud, aga arvan, et kogu tervishoiukuludest ligi veerand ehk 0,5 miljardit eurot igal aastal kulub alkoholi tarvitamise tagajärgedega tegelemisele. Selle eest me ei saa uut maksa, kõhunääret ega aju, saab ainult olemasolevaid, kahjustunud organeid kuidagimoodi töös hoida. Haiguste ennetamine ehk tulekahjude eos kustutamine pole populaarne, sellele kulub vaid 1,2% eelarvest! Kui alkohol oleks täna "leiutatud", oleks üsna tõenäoline, et alkoholist tekkivate tervisekahjustuste ja sõltuvuspotentsiaali tõttu oleks selle kasutamine piiratud ja reguleeritud, et vähendada ühiskonnale tekitatavat kahju, sarnaselt teiste rangelt kontrollitavate narkootikumidega. Teaduspõhine kahjude vähendamine Sekkuma oleks pidanud nende puhul aga 5-10 aastat varem, kui alkoholiga kimpus inimene esimest korda meditsiinisüsteemist abi otsis. Ja süü ei ole mitte ainult meditsiinisüsteemis, sest arstid on samuti ainult inimesed ning nende võimekusel on piirid. Need piirid on lähedal. Kollektiivselt kummutatud klaaside, pokaalide ja pitsidega jõuavad need piirid aina lähemale, mõne lahkunud kolleegi jaoks on need olnud juba käeulatuses. Terve (sic!) Eesti Vabariigina tuleb Eduka Eesti nimel tõenduspõhiseid alkoholi tarbimist vähendavaid meetmeid ellu viia. Teadusuuringutes tõhusaks osutunud tõenduspõhised alkoholi tarbimist vähendavad meetmed (ChatGPT abiga):

1. Hinnakujunduse strateegiad

Alkoholi aktsiisimäärade tõstmine: uuringud on näidanud, et alkoholi hindade tõstmine, eriti madala alkoholisisaldusega jookide puhul, aitab vähendada alkoholi tarbimist ja sellega seotud kahjusid.

Hinnasoodustuste keelamine ja reklaamipiirangud: alkoholireklaami piiramine ja soodustuste keelamine aitavad vähendada tarbimist, eriti noorte seas.

2. Hariduskampaaniad ja teadlikkuse tõstmine

Alkoholi kahjulikkuse kohta hariduse pakkumine: tõhusad hariduskampaaniad, mis keskenduvad alkoholi kahjulikkuse teadlikkuse tõstmisele, on aidanud vähendada liialdatud tarbimist. Oluline on, et need kampaaniad oleksid pidevad ja sihitud teatud sihtrühmadele.

3. Alkoholitarvitamise häire ennetus ja nõustamine

Lühikesed sekkumised ja nõustamine: lühikesed, fokuseeritud sekkumised tervishoiuteenustes ja koolides on osutunud efektiivseks. Need hõlmavad lühikesi vestlusi või nõustamisseansse, mille eesmärk on motiveerida inimesi vähendama alkoholi tarbimist.

4. Piirangud alkoholi müügile

Alkoholi müügikohtade piiramise ajad ja koht: alkoholi müügi piiramise ajad, samuti müügi piiramine teatud kohtades, nagu koolid, on tõhus meetod, et vähendada alkoholitarbimist ja selle kergelt kergendavad tagajärjed.

5. Kohaliku tasandi sekkumised ja kogukonna programmid

Kogukonnapõhised sekkumised: kogukonnapõhised meetmed, nagu noortele suunatud alkoholivaba tegevuse pakkumine, on tõhusad sekkumised alkoholi tarvitamise vähendamisel.

Laste vaba aja sisustamine: tasuta spordiharrastuste võimaldamine lastele.

6. Sõltuvusravi ja toetusprogrammid

Professionaalne ravi ja toetus: isikutel, kellel on alkoholi tarvitamise häire või alkoholisõltuvus, on suurenenud abi professionaalsetelt teenustelt, nagu taastumisprogrammid ja alkoholismiravi. Samuti on tõhusad toetusgrupid, mis aitavad inimestel oma käitumist muuta.