Taavi Tammoja: kuidas teha Eestist talentide ja rikkuse magnet

Eesti seisab ajaloolisel teelahkmel. Tänased otsused määravad, kas liigume majandusliku edu või allakäigu suunas. Vale strateegia võib viia meid kiiresse langusesse, samas kui targad ja julged sammud võivad teha Eestist ühe maailma edukama riigi.

Rohkem rikkaid - edukam riik?

Eestis elab ligikaudu 1,36 miljonit inimest, kellest umbes 779 000 on maksumaksjad. Maksuameti andmetel deklareeris 2023. aastal 475 inimest aastatulu üle 500 000 euro, keskmiselt 1,37 miljonit eurot inimese kohta. Nende panus tulumaksutuludest moodustas 4%. Selgelt Eestis on kõrge netoväärtusega inimesi võrdlemisi vähe, hinnanguliselt 3% rahvastikust.

Eestis elab ligikaudu 1,36 miljonit inimest, kellest umbes 779 000 on maksumaksjad. Maksuameti andmetel deklareeris 2023. aastal 475 inimest aastatulu üle 500 000 euro, keskmiselt 1,37 miljonit eurot inimese kohta. Nende panus tulumaksutuludest moodustas 4%. Selgelt Eestis on kõrge netoväärtusega inimesi võrdlemisi vähe, hinnanguliselt 3% rahvastikust.

Samas territooriumilt 10% väiksemas Šveitsis on 775 000 kõrge netoväärtusega isikut, ja maailmas kokku on selliseid isikuid tervelt 100 miljonit. Šveitsi edu tugineb tugevale majanduspoliitikale, ühistulisele liikumisele, laiale poliitilisele kaasatusele ja avaliku arvamusega arvestamisele läbi otsedemokraatia ning jõukatele suunatud maksusoodustuste. Eestil on siit palju õppida. Meelitame rikkad Eestisse Eestlastele on tee Euroopasse lahti ning kodumaa tolmu jalgelt raputamist ei takista miski. 400 miljoni ELi kodaniku omab õigust Eestis elada. Seetõttu ei kaitse ranged piirangud sisserändajatele Eesti kultuuri ega majandust. Mõistlikum oleks juurutada tulusaid regulatsioone, samas pärssides sotsiaaltoetustele orienteeritud sisserännet. Näiteks Maltale on investeerimispõhine kodakondsus, mis sisaldab ka Eestis elamise õigust, toonud sisse juba 1.7 miljardit eurot. Kehv maksupoliitika kiirendab inimeste ja ettevõtete lahkumist. Norras tõi varade maksustamine kiirelt kaasa 5000 rikkama elaniku kolimise Šveitsi. Konkurentsivõimeline maksusüsteem aitaks aga vältida ajude väljavoolu. Maksusüsteemi kujundamisel tuleks leida optimaalne lähenemine, mis tagaks suurema maksumaksjate arvu ja nende kogupanuse. Fakt on, et Eesti demograafilist kollapsi on seni aidanud vältida sisseränne. Edukas Eesti - rikaste paradiis? Lahenduseks võiks olla eraisikute tulumaksu ülempiir – näiteks 100 000 eurot aastas, ja olles sellise kohustuse täitnud, puuduks vajadus esitada ka deklaratsioone, mis vähendaks bürokraatiat ja suurendaks maksuameti efektiivsust. Sarnane süsteem on juurutatud edukalt nii Itaalias kui Šveitsis.

Suurte tuludega isikute vähesusest tulenevalt maksaks sellise muudatuse kehtestamine Eestile 2023. aasta andmetel vaid 83 miljonit eurot aastas. See on tunduvalt vähem kui suurinvesteeringute toetusmeetmed, kuid omab potentsiaali tuua sisse kordades rohkem kapitali ja maksutulusid, samuti anda maailmale selge signaal, et jõukad ja andekad inimesed on Eestisse oodatud.

Vaid 10 000 sellist rikast maksumaksjat panustaks kokku miljardi euro ulatuses tulumaksu, ning elavdaks majandust tarbimisega. Just jõukas inimene võiks olla see, kes hindaks ja tarbiks tipptasemel Eesti tooteid ja teenuseid, nagu eliitkoolid ja kliinikud. Eesti eduks on tarvis kriitilisel hulgal jõukaid kohalike tarbijaid.

Varandusliku ebavōrdsust saaks vältida uute kõrgelt panustavate maksumaksjate tulu arvelt tulumaksuvaba miinimumi suurendades, mis aitaks parandada üldist elukvaliteeti. Selline süsteem tagaks lihtsa administratsiooni, ning motiveeriks kõiki rohkem pingutama.

Vaesed riigid on jõudnud maailma tippu

Nii Šveits kui ka Singapur olid hiljuti veel vaesed riigid, aga on tänaseks jõudnud maailma tippu paljuski tänu targale poliitikale – motiveerivale maksusüsteemile ja tugevale panusele haridusse.

Edukates riikides on näha pigem rahvale ja riigile kuuluvaid pankasid, kui nende erimaksuga maksustamist. Näiteks Šveits maksustab tühjalt seisva kinnisvara eeldatavat üüritulu, kuid pakub analoogselt esitatud ettepanekule piiratud maksustamist rikastele.

Kujutagem ette, millist mõju võiks avaldada vaid üks selline Eestisse kolinud isik, kelle tulud ületaksid riigieelarve ja kes omandaks keele ja kodakondsuse.

Mis võiks olla parem reklaam riigile kui jõukas inimene, kes valib oma kodukohaks Eesti? Rikkal inimesel võiks olla huvi Eesti kultuuripärandi hulka kuuluvate mõisade renoveerimise ja riigi kaitsevõimesse investeerimise vastu.

Loome Eesti, kus sünnivad suured asjad

Kutsun riigijuhte, ettevõtjaid ja iga Eesti elaniku mõtlema: kas leppida stagnatsiooniga või luua keskkond, mis tõmbab ligi talente ja kapitali? Edukas Eesti ei sünni jõukate ja andekate maksustamisest, vaid keskkonnast, kus nad tahavad elada, panustada ja investeerida.

Edukas Eesti pole unistus, vaid saavutatav reaalsus – kui tegutseme julgelt ja loome uuenduslikke lahendusi. Tulevik on meie kätes!