Jaan Kuus: püsime iseseisva ja enesekindlana maailma tormituultes

Edukad on need, kes ei proovi tormist pääseda. Nad teavad, et elu on tormidega täidetud ning seavad enese valmis nendega toime tulema.

Tänu arenevale tehnoloogiale ja rikutud finantssüsteemile on maailm muutuste eel. Majandusanalüütikud vaatavad valuutasüsteemi parandamist kui lennuki mootori lennu ajal vahetamist. Igasugune internetivaluuta on loonud kasvupinnase petuskeemideks.

Suutlikuses peitub väärtus, väärtused säilivad ja isegi tõusevad asjadel, mis on vajalikud, siis, kui ajad on halvad. Meil ei ole mõistlik omandada suurriikide viise asjade ajamiseks.

Täna on maailmas näha, et kaugjuhitav tehnika on lahinguvälja tulevik. 2000-eurone droon on oht kaugmaa raketiheitjale, mis on väärt miljardeid. Tehnoloogia keskne tähtsus on kommunikatsioon seadme ja operaatori vahel. Sama tehnoloogia saab olema ka aluseks uute rikkuste leidmise teel. Need rikkused ootavad meid aegruumi avarustes.

Täna leidub riiklike lepinguid ettevõtetele, kes on suutelised tootma sateliite, neile vajalikke materjale või detaile. Hiljuti avati hanked sateliitidele, mis on võimelised kaardistama ja tuvastama prügi orbiidil. See seab alused asteroididel kaevandamiseks. Tänu orbiidil olevale pidevale päikeseenergiale ja gravitatsiooni puudumisele ei ole mõeldamatu orbiidil asteroididelt saadu töötlemiseks.

Loome ise lisandväärtust

Protsendid maksudes ei ole riigi juhtimine. Läbinähtav ja auditeeritud eelarve on. Energeetiline julgeolek on kiiritilise tähtsusega iga inimese, rahva ja riigi jaoks. Kui panustame ainult ühele versioonile energia tootmisel, ei taga see kuidagi julgeolekut. Sotsiaalne ja materiaalne ergonoomika on oluline, kui me vaatleme individuaalset toimetulekut nii inimese kui ka rahvuse tasandilt. Rahva sotsiaalne moraal saab kannatada, kui anname käest oma iseseisvuse energeetikas, arendus- ja tootmisvaldkonnas.

Meil ei ole mõistlik hakata kaevandama fosforiiti ja teisi haruldasi muldmetalle selleks, et need väikese tasu eest müüa välisriigi tootjatele. Eesti ettevõtlus ja haridus tegevus vajab arenevat materjalitööstust. 3D printerid annavad võimaluse toota odavalt innovaatilisi tooteid. Robootika on avanud võimaluse ka detailide 3D-keevitamiseks titaanist.