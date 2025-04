Tarmo Tanilas: loome motiveeriva haridussüsteemi

“Kõik saab alguse motivatsioonist,” teatas Toots kamraadile.

“Jälgi väikeseid lapsi! Nende jaoks on kõik huvitav ja koolis käimine on tore, aga juba viiendast klassist on neil põhikooli lõpueksamite ettevalmistamise konveieril kopp ees. Nad on tüdinud, sest neile pole selgitatud miks me midagi õpime ning kuidas teadmisi reaalses elus rakendada saab.

Õpetaja võib innustada või demotiveerida õpilast. Julk-Jüri on mulle tekitanud sellise ajukahjustuse, et mul on kadunud igasugune tahe tema tunnis süveneda. Õppimisega ei tohi kaasneda alandamine, sest nii on lapse terve elutee rikutud.“

Kiir kuulas tähelepanelikult Tootsi monoloogi ja teatas viimaks: „See on ka täiskasvanute õppes samamoodi. Minu isa saab tihti rätsepmeistrite ühenduselt kirja lakoonilise ja ülbe tekstiga “Teile on määratud koolitus!”. Ei sõnagi sellest, mida ja miks omandada võiks ja kuidas see toodangut tõsta aitab. Sageli on tegemist bürokraatliku regulatsiooniga, mis lihtsalt linnukese saamiseks läbida tuleb.“

Hea õpetaja on mentor

Arno kõndis koolimajas edasi. Taamal rääkis õpetaja Laur haridusministriga, kes lubas faktikeskse ainete hindamise oskustele tugineva õppemudeli vastu vahetada. Õpetajad on mugavustsoonis, sest faktipõhised teadmised on lihtsalt kontrollitavad. Hindamine peab liikuma tasemetöö tegemise poole, kus tuleb omandatud oskuseid praktikas rakendada.

See on huvitav ning aitab koolistressi vähendada. ”Vot see on alles mees!” kilkas Raja Teele, kui minister teatas, kuidas õppimine on treening ning iga laps on milleski väga hea ning motiveeriva haridussüsteemi ülesanne on aidata õpetajatel õpilaste personaalsed anded välja arendada.

Tiugu, Visak ja veel mõned vaiksemad poisid kuulasid noogutades ministri juttu ning arutasid omakeskis, et õppima saab last motiveerida õpetaja, kellega neil on sõbralik suhe. Õppimine käib läbi eksimuste, mida ei tohi halvustada.