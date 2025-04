Tagasi 28.04.25, 13:00 Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: Trump mängib 100 päeva eluohtlikku sõjalõpumängu Kuigi seni on president Donald Trump Ukraina rahu eest seistes olnud pigem Vene huvide poolel, on viimased arengud lihtsaid karjapoisi-kombinatsioone nautinud Kremli mõnevõrra pingesse ajanud, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi 44. sissekandes.

USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pidasid Vatikanis ajaloolise vestluse.

Mäletatavasti lubas USA president Donald Trump valimiskampaania ajal, et ta lõpetab sõja Ukrainas 24 tunniga. Seejärel hakkas tema lubadustes tähtaeg aina pikenema. Viimaste versioonidena on kõlanud nüüdseks 100 päeva ja pool aastat. Nüüd saavadki need 100 päeva täis.

Tänases 44. blogikandes pühendungi sellele: mis seis on?

Trump vaatab osapooli erinevalt

Alustada tuleks ilmselt sellest, et sisuliselt on toimunud mitmeid tegevusi, mis kahjuks jätavad mulje, et vaatamata oma retoorikale on Trump siiski ennast positsioneerinud seni mõneti Moskva poolele kaldu.

Kremlile ta küll lubab aeg-ajalt survet avaldada, kuid tegelikult poliitiliselt survestab järjepidevalt ainult Ukrainat. Selle põhjusena tavatsetakse rääkida tema isiklikest eelistustest, Vladimir Putini hindamisest ja Volodõmõr Zelenskõi mittesallimisest, kuna ta keeldus kunagi Trumpi palveid täitmast tema isikliku kättemaksu peasihtmärgi – Joe Bideni – suhtes, üldisest Trumpi kaldumist autokraatide kasuks jmt.

Psühholoogilist profileerimist võib kindlasti arutada, kuid usuks, et tegelikud põhjused on pealispinnal piisavalt nähtavad ning Trumpi ja tema lähimate kaastöötajate suu ja sule läbi ka korduvat rõhutamist leidnud.

Nimelt käsitleb Trumpi administratsiooni esindatav USA geopoliitiline mõttekoolkond globaalset olukorda juba Peloponnesose sõdade aegadest tuntud klassikalise nn Thukydidese lõksu kontekstis, kus tõusev riik (antud juhul Hiina) heidab kinda ja esitab väljakutse senisele domineerivale riigile (USA), mis reeglina viib nende vastasseisu sõjalisse suunda.

Selle ennetamiseks ja ka oma senise juhtpositsiooni mingilgi kujul säilitamiseks tulebki senisel liidril juba preventiivselt astuda samme väljakutsuja-riigi võimekuse piiramiseks. Sellega alustati juba president Barack Obama ajal ja on järjepidevalt jätkatud nii Trumpi esimesel ametiajal, Bideni ajal kui nüüd.

Just siit tuleks otsida tänase Trumpi valikute laiemat tausta. Ta püüab kõigest väest tõmmata ennast Ukraina-vastase sõjaga täielikult Hiina rüppe surunud Venemaad Hiinast kui Ameerika peamisest vastasest eemale. Kui mitte liitlaseks, siis vähemalt neutraalsesse positsiooni selles tähtsaimas vastasseisus.