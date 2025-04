Tagasi 23.04.25, 11:14 Putini ettepanek sissetungi peatamiseks kukutas kaitsetööstuse aktsiaid Venemaa presidendi Vladimir Putini väidetavalt tehtud ettepanek on madalamale viinud nii Rheinmetalli kui ka Saabi aktsia hinna.

Seni tugevalt kallinenud Rheinmetalli aktsia on täna odavnenud ligi 4%.

Foto: Rolf Vennenbernd

Vladimir Putin on teinud ettepaneku vägede sissetung praegusel rindejoonel peatada, kirjutab Financial Times asjaga kursis olevatele allikatele tuginedes. Väidevalt on tegu sammuga, mis aitaks jõuda vaherahuni USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga.