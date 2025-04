Tagasi PRO 22.04.25, 15:30 Analüüs: Trumpi kaubandussõda ähvardab rahvusvahelise õiguse valget ninasarvikut Reeglitepõhise ühiskonnakorralduse vundament, rahvusvaheline kaubandus, on tollisõjas rünnaku all. Sellega koos rapub kogu maailmakord koos kriminaalõigusega, kirjutab advokaadibüroo Rask partner Ramon Rask Äripäeva essees.

Tollide ja laiemalt Donald Trumpi poliitika vastased tulid aprillis USA linnade tänavatele meelt avaldama.

Foto: SIPA/Scanpix

Vladimir Putini ja Benjamin Netanyahu näited on paraku demonstreerinud, et maailmas näib olevat riigijuhte, kelle puhul Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (RKK) vahistamismäärused hästi ei toimi või toimivad “agadega”.

Nii käis rahvusvaheliselt tagaotsitav Venemaa riigijuht mullu septembris visiidil Mongoolias, mis RKK liikmesriigina oleks pidanud sõjakuritegudes kahtlustatava Putini kinni võtma ja Haagi toimetama. Nii see paraku ei läinud.

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vahistamismäärusele reageeris USA president Donald Trump sanktsioonidega Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunike ja ametnike suunal. 3. aprillil külastas Netanyahu Ungarit, mis samal päeval teatas RKKst lahkumisest.

Iisraeli peaministrit on visiidile kutsunud aga näiteks ka tulevane Saksamaa kantsler Friedrich Merz, kinnitusega tagada, et tema suhtes vahistamismäärust ei rakendata. See paneb küsima, kas rahvusvaheline kõigile võrdselt kehtiv kriminaalõigus on üldse saavutatav?

Rahvusvaheline õigus on ülemaailmne, riikidevaheline arusaam kehtivatest mängureeglitest. Nende mängureeglite loomine on meeletu ajakuluga ja ressursimahukas protsess. Nagu siirupi keetmine riikide huvide ühisosadest: tummine ja eeldab pikalt segamist.

Rahvusvahelises õiguses pakub kestvalt suuri väljakutseid riikide vastutuse küsimus. Kes riikidest tahaks, et tema vastutuse üle teised otsustaksid. Sealt veel samm edasi on rahvusvaheline kriminaalõigus – veel harvem soovib keegi riigijuhtidest, et teda võidaks vastutusele võtta.