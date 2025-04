Tagasi 29.04.25, 11:31 Jaak Tõrs: kas pankade kasumid on suured või hoopis väikesed? Pankade kasumite üle arutades tuleks küsida, kas need toetavad finantsstabiilsust ja majanduse rahastamise jätkusuutlikkust, kirjutab Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs keskpanga blogis.

“Tallinna börsil noteeritud pangad ei ole teiste ettevõtetega võrreldes kõige suurema kasumlikkusega, kuigi jagavad olenevalt aastast 2.–5. kohta,” tähendab Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Foto: Eesti Pank

Praeguses maailmas, kus tollisõdade taustal kukuvad aktsiaturud ja suureneb majanduskasvu määramatus, on tähtis, et finantssüsteem toimiks tõrgeteta ja pankade vastupanuvõime säiliks. Üheks keskseks küsimuseks on pankade kasumlikkuse roll selles.

Majandusarengu seisukohalt tuleks küsida, kas pankade kasumlikkus toetab finantsstabiilsust ehk kas see aitab tagada finantssektori toimimist nii tavapärastes kui ka ebasoodsates tingimustes, ennetada pankade sattumist raskustesse majanduslanguse ajal ning toetada kestlikku majanduse rahastamist. Kogemus näitab, et parema kasumiteenimisvõimega pangad on finantsstabiilsuse hoidmise ja majanduse rahastamise seisukohalt ühiskonnale kasulikumad.

Pangad pole kõige kasumlikumad

Joonis 1. Autori märkus: “Aastatel 2016–2022 oli pankade omakapitali näitaja ebatavaliselt kõrge, kuna välisomandis olevad pangad eelistasid maksuseaduse tõttu kasumi pigem reinvesteerida. Seega võiks hinnata, et sellel perioodil oli kapitali tootlus umbes 40% võrra suurem, ehk kui joonisel on see vahemikus 8–13%, siis tegelikult oli see pigem vahemikus 11–18%.”

Foto: Eesti Pank

Mitmed Eestis tegutsevad pangad on noteeritud kohalikul börsil ning juhul kui neil oleks vaja kapitali suurendada, on oluline võrrelda nende kasumlikkust teiste börsiettevõtetega. Tallinna börsil noteeritud pangad ei ole teiste ettevõtetega võrreldes kõige suurema kasumlikkusega, kuigi jagavad olenevalt aastast 2.–5. kohta.

Selle taustal on märkimisväärne, et ühiskonnas pole arutelu teiste keskmisest kasumlikumate ettevõtete maksustamisest. On arusaamatu, miks soovitakse täiendavalt maksustada just üht sektorit, tuues põhjenduseks vaid suuremad kasuminumbrid, arvestamata, et tegemist ongi miljarditesse eurodesse küündiva äriga. Majandusarengu seisukohalt oleks õigem küsida, kas pankade kasumlikkus toetab finantsstabiilsust ja majanduse rahastamise jätkusuutlikkust.

Pankade vastupidamine aitas

Pärast taasiseseisvumist on Eesti pangad kandnud kahjumeid kolmes suuremas episoodis: rahareformile järgnenud panganduskriis, mis kulmineerus 1994. aastal; Vene kriis ja sellele eelnenud aktsiaturu kukkumine 1997-1998 ning globaalse finantskriisi järel 2009. aastal. Kui kahe esimese kriisi puhul läksid pangad pankrotti ja pangandust tervikuna tabasid suured raskused, siis pärast globaalset finantskriisi jäi erinevalt paljudest teistest riikidest Eestis pangandus toimima ning see lõi hea aluse majanduse taastumisele ja laenumahu kasvule.

Pankade suutlikkus laenukahjumiga toime tulla sõltub nii pankade kapitali tasemest kui ka kasumi teenimise võimest. Kusjuures esmane laenukahjumite katmise allikas on pankade jooksvalt teenitud kasum, teiseks omanikele kuuluv kapital.

Globaalse finantskriisi ajal olid edukamad need riigid, kus pankade kasumlikkus oli suurem ja kapitali tase kõrgem. Lisaks jõustus samal ajal pankade uus kapitaliarvestuse kord ja leevendati märgatavalt pankade kapitalinõudeid.

Eestis oli aastail 2007–2011 pankade kapitali osakaal varadest ajalooliselt kõige väiksem – keskmiselt 7% (joonis 2). Siiski oli see teiste riikidega võrreldes suurem ja piisav selleks, et pakkuda täiendavat puhvrit suurenenud laenukahjumite katmiseks.

Joonis 2

Foto: Eesti Pagar

Ühe üleilmse finantskriisi õppetunnina otsustati nii rahvusvahelisel kui ka Euroopa Liidu tasandil täiendada pankade kapitalinõudeid. Varem kehtinud nõuetele lisandusid n-ö pehmemad, seal hulgas erinevad makrofinantsjärelevalve puhvrid süsteemsete riskide jaoks. Nende pehmem iseloom tähendab, et nõuete mittetäitmisel ei sekku järelevalve pankade tegevusse, vaid neile seatakse piirangud dividendi väljamaksmisel.

Pehmendades finantstsükli mõjusid

Koos lisandunud kapitalipuhvritega võeti riikide majanduspoliitikas kasutusele makrofinantsjärelevalve, mille eesmärk on hinnata finantssüsteemi toimimist ohustavaid riske ja kehtestada pankadele nõudeid finantsstabiilsuse kindlustamiseks. Kapitalipuhvrite kehtestamisel või nende suurendamisel lähtutakse kahest põhimõttest: esiteks tugevdada pankade vastupanuvõimet juhul, kui puhkeb majanduskriis, ning teiseks pehmendada finantstsükli mõjusid.

Sageli aetakse finantstsükkel segamini äritsükliga. Finantstsükkel kajastab eeskätt majapidamiste ja ettevõtete võlakoormuse arengut, samas kui äritsükkel iseloomustab majanduse üldist käekäiku.

Finantstsükli hindamisel keskendutakse seega ettevõtete ja majapidamiste laenukasvu tempole, sest liiga kiire laenukasv võib suurendada laenukahjude riski ja seeläbi võimendada järgnevat majanduslangust. Näiteks globaalse finantskriisi ajal süvendas Eesti majanduslangust asjaolu, et sellele eelnes märkimisväärselt kiire võlakoormuse kasv.

Kokkuvõttes on pankade kasumid niisiis olulised selleks, et toetada majanduse arengut ja pakkuda võimalikes finantskriisides kaitset nii pankadele kui ka nende klientidele ja kindlust majanduse rahastamise toimimiseks. Ühe õppetunnina globaalsest finantskriisist suurendati pankadele seatud kapitalinõudeid, lisades samas paindlikkust nende täitmisel. Selle üheks väljundiks on makrofinantsjärelevalve asutuse (Eestis on selleks asutuseks keskpank) kehtestatavad kapitalipuhvrid.