Tallinna ummikud näikse olevat tänavu märgatavalt hullemaks muutunud. Ei tohi kaasa minna narratiiviga, et tipptunni liiklus ongi säärane ja paremini ei saagi. Mujal Euroopas ringi sõitmine kipub kinnitama, et meitel on miskit mäda, kirjutab Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.